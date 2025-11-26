Doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ortalık savaş alanına dönerken, evin penceresi iskeletiyle beraber yerinden çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

