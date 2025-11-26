Doğalgaz patlaması: 1 yaralı
26.11.2025 15:50
İHA
Çanakkale'de bir dairede meydana gelen doğalgaz patlaması sonucunda 1 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ortalık savaş alanına dönerken, evin penceresi iskeletiyle beraber yerinden çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan G.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
