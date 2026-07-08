Gökçeada'da kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelileri yakalandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şubeleri ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri ortak bir operasyona imza attı.

Ekipler, FETÖ'ye üye olma suçundan haklarındaki adli süreç devam eden 6 kişinin, Gökçeada üzerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yaptığını belirledi.

Düzenlenen koordineli operasyonla, söz konusu şüpheliler ve bu kaçış planını organize ettiği düşünülen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelilerinden 4'ü mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaçışı organize ettikleri öne sürülen 3 zanlı da çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.