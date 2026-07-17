Çanakkale'de hafif ticari araç dere yatağına devrildi. 2 kişi hayatını kaybetti
17.07.2026 12:04
Araç kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın dere yatağına devrildiği kazada sürücü ve bir yolcu hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Burak Kocakaya idaresindeki hafif ticari araç, Yenice ve Balıkesir'in Balya ilçesi arasındaki Gümüşler Deresi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Şerife Demiral'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü Kocakaya ise ambulansla sevk edildiği Yenice Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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