Çanakkale'de hafif ticari araç dere yatağına devrildi. 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın dere yatağına devrildiği kazada sürücü ve bir yolcu hayatını kaybetti.

Sürücü Kocakaya ise ambulansla sevk edildiği Yenice Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık , jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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