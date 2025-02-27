33 yıllık sadakat: "Anadol'umu garajda saklıyorum"

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Pınardere köyünde besicilik yapan Halil İbrahim Yılmaz, 33 yıldır kullandığı 1977 model Anadol otomobilinden vazgeçmiyor.



Yılmaz, 1992 yılında İstanbul’daki bir otomobil pazarından satın aldığı ve yıllarca köy yollarında kendisine yoldaşlık eden Anadol’una gözü gibi bakıyor. Geçtiğimiz yıl sıfır kilometre bir otomobil almasına rağmen, "ilk göz ağrım" dediği aracını köyünde özel olarak yaptırdığı kapalı garajında muhafaza ediyor.



"SIFIR ARAÇ ALDIM AMA ANADOL'UM GARAJDA"



Otomobiline büyük bir özen gösterdiğini belirten Yılmaz, "Bu aracımı 1992 yılında aldığımda kilometresi 48 bindi, fabrika lastikleri üzerindeydi. O günden beri severek kullanıyorum. Muayenesini ve sigortasını hiç aksatmıyorum." dedi.



Köyünde özel bir garaj yaptırarak aracını koruma altına aldığını anlatan Yılmaz, "Sıfır kilometre araç aldım ama o dışarıda duruyor. Bana ‘Yeni arabayı garaja koy’ diyorlar. Ben de ‘Bu yaşlı, dinlenmesi lazım. O yüzden garajda kalıyor, genç olan dışarıda dursun’ diyorum. Anadol’uma güveniyorum, onunla Ankara’ya, İzmir’e, İstanbul’a bile giderim." ifadelerini kullandı.



ORJİNALLİĞİNİ KORUMAYA ÖZEN GÖSTERİYOR



Besicilikle uğraşan Yılmaz, zaman zaman aracına çuvallarca yem yüklediğini ve Anadol’un hiçbir zorluk çıkarmadan çalıştığını söyledi. Otomobiline yıllardır hiçbir müdahalede bulunmadığını belirten Yılmaz, "Sadece motor kısmını tamir ettirdik, bunun dışında hiçbir değişiklik yapmadım. Orijinal, bakımlı, muayenesi yapılmış, sigortası var ve vergisi de düzenli ödeniyor. Daha ekonomik olması için LPG taktırdım ve ruhsata işlettim." dedi.



Yılmaz’ın 33 yıllık otomobil sevdası, klasik araç tutkunlarının ilgisini çekerken, nostaljik bir yolculuğa da kapı aralıyor.