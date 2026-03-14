Arıza yapan yelkenlinin yardımına balıkçı teknesi yetişti
14.03.2026 09:45
bir yelkenli tekne, makinesinin arıza yapması sonucu sürüklenmeye başladı.
Çanakkale Boğazı'nda bir yelkenli tekne sürüklendi. Sürüklenen teknenin yardımına balıkçı tekneleri yetişti.
Çanakkale Boğazı'nın Ege Denizi'ne girişi tarafında bir yelkenli tekne, makinesinin arıza yapması sonucu sürüklenmeye başladı.
Yelkenlide bulunan 2 kişinin yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Etkisini gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle yelkenliyi çekmekte zorlanan ekiplere, çevredeki balıkçı teknesinin desteğiyle Kumkale Limanı'na yanaştırıldı.
