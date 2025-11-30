Ayvacık'ta toprak kayması
30.11.2025 16:27
İHA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sahil yolu toprak kayması nedeniyle kapandı.
Ayvacık ilçesinde iki gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle ilçede hayat olumsuz etkilendi.
Yağışlar nedeniyle Sazlı köyü sahil yolu üzerinde tepeden yuvarlanan kaya parçası beraberinde getirdiği topraklarla beraber sahil yolunda ulaşımı kapattı.
Ayvacık İlçe Özel İdare ekipleri kapanan yolda temizlik çalışmasını gerçekleştirerek yolu trafiğe açtı.
