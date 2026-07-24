Barajın suyu çekildi, Haydaroba Köprüsü yıllar sonra yeniden görüldü

Yenice ilçesine bağlı Haydaroba köyünü ilçe merkezine bağlayan ve Yenice-Gönen Barajı'nın su tutmasının ardından sular altında kalan Haydaroba Köprüsü, baraj suyunun çekilmesiyle yeniden kendini gösterdi.

Bölge sakini Ömür Korucu, köprünün uzun yıllardır baraj suları altında kaldığını belirterek, içme suyu ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan barajdaki su seviyesinin düşmesiyle köprünün yeniden görünür hale geldiğini söyledi.

Korucu, su seviyesinin biraz daha azalması halinde ulaşımın bu köprü üzerinden sağlanabileceğini ifade ederek, "Su biraz daha çekildiğinde Haydaroba köyü ile Yenice arasındaki ulaşım bu köprü üzerinden daha kısa mesafeden yapılabilecek" dedi.