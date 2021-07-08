Biga açıklarında sürüklenen, 5 kişinin olduğu tekne kurtarıldı (Çanakkale Haberleri)

Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında, arıza nedeniyle sürüklenen, 1'i çocuk 5 kişinin bulunduğu 18 metrelik tekne, yedeklenerek kurtarıldı.

Çanakkale Haberleri Anadolu Ajansı 08.07.2021 - 17:01

Biga açıklarında sürüklenen, 5 kişinin olduğu tekne kurtarıldı

Çanakkale Haberleri - Anadolu Ajansı,

Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında seyir halindeki teknenin makinesi arızalandı. Bunun üzerine tekne, bir süre sürüklendi. Durumun, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından çalışma başlatıldı.

Biri çocuk 5 kişinin bulunduğu 18 metre boyundaki tekne, "KIYEM-4" botu tarafından yedeklenerek Biga'nın Kemer Limanı'na götürüldü.

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