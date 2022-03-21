Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' iptali

Haberler - Çanakkale Haberleri 21.03.2022 - 14:55
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz nedeniyle Gökçeada ile Bozcaada'ya bugün yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
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