Bozcaada'ya geçiş yasağı geldi
27.06.2026 09:25
Bozcaada trafiği için yeni düzenlemeler yapıldı.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yaz dönemi boyunca 19-32 kişilik midibüs ve otobüslerin geçişi yasaklandı.
Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden Bozcaada'da Geyikli-Bozcaada feribot hattı için yaz sezonu boyunca trafiğin rahatlatılması amacıyla bazı kararlar alındı.
Bu kapsamda adaya 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yasaklandı.
HAFTA SONU GİRİŞLERİ YASAKLANDI
TIR, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise Bozcaada'ya pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçebilecek.
Bu tip araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından da alınan kararlar doğrultusunda söz konusu araç sahiplerinin ulaşım planlamalarını bu yönde yapmaları uyarısında bulunuldu.
YASAL UYARI
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