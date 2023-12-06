Çanakkale açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları "KB-20" ve "TCSG-905" harekete geçti.
Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler yasal işlemleri yapılmak üzere Ayvacık'ta bulunan Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
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