Çanakkale açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı (Çanakkale Haberleri)

Çanakkale açıklarında sürüklenen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları "KB-20" ve "TCSG-905" harekete geçti.

Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler yasal işlemleri yapılmak üzere Ayvacık'ta bulunan Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Yasal Bilgilendirme

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