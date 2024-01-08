Çanakkale açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-20" bölgeye sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri durdurdukları hareketli lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
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