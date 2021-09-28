Çanakkale açıklarındaki yelkenli teknede 193 göçmen yakalandı

Çanakkale Haberleri Anadolu Ajansı 28.09.2021 - 09:42
Çanakkale Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, kent açıklarında yelkenli bir tekne tespit etti.
Ekipler yaptığı incelemede, teknede farklı uyruklara mensup 193 düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Kepez Limanı'ndan karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
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