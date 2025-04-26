Çanakkale Boğazı'nda arızalandı: Güvenli bölgeye demirletildi (Çanakkale Haberleri)
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.
Mısır'dan Yalova'ya giden, 172 metre boyundaki Panama bayraklı "MSC Prosperity-2" isimli geminin makinesi, Kepez önlerinde arızalandı.
Kaptanın durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-13" ve "Kurtarma-17" römorkörleri sevk edildi.
Boğazı geçen diğer gemiler, arıza konusunda bilgilendirildi.
Manevrayla geri döndürülen gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.
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