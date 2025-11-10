Çanakkale Boğazı'nda Atatürk'e saygı duruşu

Çanakkale Boğazı'ndan geçen diğer gemiler de siren çaldı.

Boğaz geçişi için "Yenice" feribotunda bulunanlar ve gemi personeli saygı duruşunda bulundu.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yılı dönümü dolayısıyla Çanakkale Boğazı ile Eceabat arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye ait feribotlarda saat 09.05'te sirenler çaldı.

