Çanakkale Boğazı'nda Atatürk'e saygı duruşu
10.11.2025 11:24
AA
Çanakkale Boğazı'ndaki gemiler, Atatürk'ü ölümünün 87'nci yılında siren çalarak andı.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yılı dönümü dolayısıyla Çanakkale Boğazı ile Eceabat arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye ait feribotlarda saat 09.05'te sirenler çaldı.
Boğaz geçişi için "Yenice" feribotunda bulunanlar ve gemi personeli saygı duruşunda bulundu.
Çanakkale Boğazı'ndan geçen diğer gemiler de siren çaldı.
