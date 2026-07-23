Çanakkale Boğazı'nda kurtarma operasyonu
23.07.2026 10:40
Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen tekne kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 9 kişinin bulunduğu tekne Eceabat Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanıp sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Boğazda seyir halindeki 8,5 metrelik teknenin makineleri, Kilitbahir önlerinde arızalandı.
Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine kaptan, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
İçinde 9 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Eceabat Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
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