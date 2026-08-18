Çanakkale Boğazı'nda kurtarma operasyonu

Bot ile başlatılan kurtarma faaliyetleri sonucu özel tekne, içerisindeki 7 kişi ile birlikte Küçükkuyu Sahil Güvenlik İskelesi'nde emniyete alındı.

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