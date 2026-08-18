Çanakkale Boğazı'nda kurtarma operasyonu
18.08.2026 08:55
Çanakkale Boğazı’nda içinde 7 kişinin bulunduğu sürüklenen tekne kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 7 kişinin bulunduğu tekne Küçükkuyu Sahil Güvenlik İskelesi'ne yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı’nda Ayvacık ilçesi açıklarında içinde 7 kişi bulunan özel tekne, 16 Ağustos Pazar günü saat 19.50 sıralarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik'e ait “KB-119” botu sevk edildi.
Bot ile başlatılan kurtarma faaliyetleri sonucu özel tekne, içerisindeki 7 kişi ile birlikte Küçükkuyu Sahil Güvenlik İskelesi'nde emniyete alındı.
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