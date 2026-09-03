Çanakkale Boğazı'nda kurtarma operasyonu
03.09.2026 09:11
Anadolu Ajansı
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.
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