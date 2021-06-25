Çanakkale - Bozcaada deniz otobüsü seferleri 3 Temmuz'da başlayacak.

Çanakkale Haberleri Anadolu Ajansı 25.06.2021 - 15:16
Çanakkale Haberleri - Anadolu Ajansı,
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş'ın Bozcaada deniz otobüsü seferleri 3 Temmuz Cumartesi günü başlayacak.
HAFTADA 4 GÜN
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale ile Bozcaada arasında çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri seferler düzenlenecek.
SEFER SAATLERİ AÇIKLANDI
Sefer saatleri Çanakkale’den Bozcaada’ya 10.00, Bozcaada’dan Çanakkale’ye 20.00 olarak belirlendi.
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