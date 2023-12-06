Çanakkale'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'a bağlı Babakale-Gülpınar köy yolunda yaptıkları operasyonda, A.K. idaresindeki 34 DAJ 723 plakalı araç içinde Afganistan uyruklu 3'ü erkek, 8'i kadın, 7'si çocuk toplam 18 düzensiz göçmen yakaladı.
Operasyonda, sürücü A.K. ile araca eskortluk yaptığı belirlenen 34 BAN 115 plakalı araç içindeki L.O. ve Ü.D, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne, ele geçirilen araçlar yediemine teslim edildi.
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