Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Koyunevi köyünde 34 AN 1533 plakalı araçta 12'si kadın,12'si çocuk 41 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.
Afganistan uyruklu bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Söz konusu araç ise yediemin otoparkına çekildi.
Araçta bulunan H.T. ve B.T. ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.
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