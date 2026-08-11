Çanakkale’de 59 düzensiz göçmen yakalandı
11.08.2026 14:56
Çanakkale'de 59 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'de düzenlenen 6 operasyonda 59 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 4 organizatör tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 6 organizatör gözaltına alındı. 59 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonlarda ele geçirilen 2 araç, bot motoru, şişme lastik bot ve muhteviyatı yediemine teslim edildi.
59 düzensiz göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.
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