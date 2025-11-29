Çanakkale’de alkollü şekilde çevre huzurunu bozanlara para cezası
29.11.2025 16:31
İHA
Çanakkale’de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen denetimler sırasında alkollü şekilde çevre huzurunu bozduğu tespit edilen 22 şahsa para cezası kesildi.
Çanakkale’de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve güvenliği sağlamak için denetimler aralıksız şekilde devam ediyor.
18 - 27 Kasım tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde alkollü şekilde çevre huzurunu bozduğu tespit edilen 22 şahsa hakkında idari para cezası uygulandı.
