Çanakkale’de alkollü şekilde çevre huzurunu bozanlara para cezası

Çanakkale’de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve güvenliği sağlamak için denetimler aralıksız şekilde devam ediyor.

