Çanakkale'de AVM'deki teknoloji mağazasında yangın
22.09.2026 12:18
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Çanakkale'de, alışveriş merkezindeki bir teknolojik eşya mağazası, çıkan yangında hasar gördü.
Çanakkale'deki 17 Burda AVM’nin 2’nci katındaki bir teknolojik eşya mağazasında, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle AVM’ye girişler kapatılırken, polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
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