Çanakkale'de AVM'deki teknoloji mağazasında yangın

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle AVM’ye girişler kapatılırken, polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı.

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