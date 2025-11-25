Çanakkale'de balıkçı tezgahlarına denetim yapıldı
25.11.2025 12:25
İHA
Çanakkale'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından balıkçı tezgahlarında denetim yapıldı.
Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ile Gıda Kontrol ekipleri tarafından balık satış yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.
Denetimler kapsamında satışa sunulan balıkların boy, tür ve avlanma zamanı uygunluğu ve iş yerlerinin hijyen şartları incelendi.
Ürün etiketleme kurallarına uyulup uyulmadığı, satış alanlarının genel düzeni, kullanılan ekipmanların uygunluğu ve izlenilebilirlik belgelerinin tam olup olmadığı da ekipler tarafından incelendi.
