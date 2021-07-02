Çanakkale'de bir süre önce korumaya alınan tilki doğaya salındı (Çanakkale Haberleri)

ÇANAKKALE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne yavru olarak getirilen tilki, bir süre koruma altında tutulup, besleme yapıldıktan sonra doğaya salındı.

Çanakkale Haberleri DHA 02.07.2021 - 15:12

Çanakkale'de bir süre önce korumaya alınan tilki doğaya salındı

Çanakkale Haberleri - DHA,

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün, yaralı veya yuvasını kaybeden yavru yaban hayvanlarını tedavi ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne yavru olarak gelen tilki, uygulanan beslenme ve bakım programının ardında yetişkin birey haline geldi. Tilki, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.


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