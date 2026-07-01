Çanakkale'de çete operasyonu sonucu 7 kişi tutuklandı
01.07.2026 12:46
9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Çanakkale’de suç işleme amacıyla örgüt kurma-nitelikli yağma ve tefecilik yapan organize suç örgütüne yönelik emniyet tarafından düzenlenen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yasa dışı faaliyetlerde bulunan 9 şüpheli belirlendi. Yaklaşık 3 aylık teknik takip neticesinde hiyerarşik düzen içerisinde birlikte hareket ettikleri ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla 9 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 13 adet 9x19 mm çapında fişek, suç faaliyetlerine dair bilgilerin not edildiği bir ajanda, 8 adet cep telefonu ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.
Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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