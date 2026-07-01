Çanakkale'de çete operasyonu sonucu 7 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yasa dışı faaliyetlerde bulunan 9 şüpheli belirlendi. Yaklaşık 3 aylık teknik takip neticesinde hiyerarşik düzen içerisinde birlikte hareket ettikleri ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla 9 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 13 adet 9x19 mm çapında fişek, suç faaliyetlerine dair bilgilerin not edildiği bir ajanda, 8 adet cep telefonu ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.