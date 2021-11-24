Çanakkale'de dev konteyner gemisi "MSC Samar" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Haberleri - Anadolu Ajansı, Tekirdağ'daki Asya Port Limanı'na gitmek üzere Mısır'ın Port Said Limanı'ndan yola çıkan 400 metre uzunluğunda, 62 metre genişliğinde ve 232 bin 618 groston ağırlığındaki gemi, Ege Denizi yönünden boğaza girdi.



Boğaz, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-13" ve "Kurtarma-14" römorkörlerinin refakat ettiği konteyner gemisinin seyri sırasında güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapalı tutuldu.



MSC Samar'ın boğaz geçişini tamamlamasının ardından trafik normale dönecek.



Geminin, Tekirdağ'daki liman faaliyetinin ardından İspanya'nın Valensiya Limanı'na gideceği belirtildi.

