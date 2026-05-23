Çanakkale’de feci kaza. 3 kişi can verdi

Kaza , saat 15.30 sıralarında Biga ilçesi Biga-Bandırma yolu Osmaniye köyü yakınlarında meydana geldi.

Sürücüleri öğrenilemeyen 06 BA 4644 ve 26 GR 669 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçlardaki E.K. ile N.Y.'nin öldükleri belirlendi. Kazada yaralanan A.Ö. (26), B.K.Ö. (27) ve E.Y. (76) ise ambulansla Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

E.Y. de (76) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükselirken, 2 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.