Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (Çanakkale Haberleri)

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali

Haberler - Çanakkale Haberleri 29.11.2021 - 10:57

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli için planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 ile Bozcaada'dan 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 11.00, 15.00 ve 19.00'daki seferler yapılmayacak.

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