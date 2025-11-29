Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

29.11.2025 16:21

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
IHA

İHA

Çanakkale'de jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen 10 operasyonda 3 organizatör ile 27 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik 7 gün içerisinde toplamda 10 operasyon gerçekleştirildi. 

 

Operasyonlarda 3 organizatör ve 27 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda yakalanan 3 organizatörün mahkemedeki işlemleri devam ederken yakalanan 27 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

