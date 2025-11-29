Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Operasyonlarda 3 organizatör ve 27 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda yakalanan 3 organizatörün mahkemedeki işlemleri devam ederken yakalanan 27 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

