Çanakkale'de orman yangını: Ekipler bölgede
18.06.2026 14:01
Çalışmalar anlık olarak İnsansız Hava Aracı (İHA) gözetiminde sürdürülüyor.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kiremitoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için 3 helikopter ve 2 uçak, 10 arazöz, 2 dozer ve yaklaşık 100 işçiyle çevre belediye itfaiyelerinin desteğiyle müdahaleye başlandı.
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