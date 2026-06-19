Çanakkale'de orman yangını: Ekipler bölgede
19.06.2026 11:27
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Çanakkale Eceabat'ta tarım arazisinde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyüp, yakındaki ormana sıçradı.
İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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