Çanakkale'de ormanlara girişler yasaklandı
26.05.2026 13:55
Çanakkale'de orman yangınlarına karşı mücadele çalışmaları sürüyor.
Çanakkale'de ormanlık alanlara görevli personel haricindeki girişler, 1 Haziran-30 Eylül tarihlerinde yasaklandı.
Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik şartların oluşması beklendiği için orman yangınları konusunda ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, il genelindeki ormanlık alanlarda görevli personel haricinde girişlerin 1 Haziran-30 Eylül tarihlerinde yasaklandığı kaydedilerek, vatandaşların "yeşil vatan"ın korunması, can ve mal güvenliği adına kısıtlama kararına hassasiyetle uymaları, herhangi bir duman ve yangın belirtisi görmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarının büyük önem arz ettiği bildirildi.
