Çanakkale'de sahilde ceset bulundu
10.02.2026 09:37
Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (Foto: Arşiv)
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sahilde kayalıklara vurmuş bir erkek cesedi bulundu.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesin bağlı Koruoba köyünün sakinleri, bir kişinin deniz kenarındaki kayalıklarda hareketsiz yattığını gördü.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sudan çıkarılan erkek cesedi, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cesedin kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
YASAL UYARI
ÇANAKKALE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÇANAKKALE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.