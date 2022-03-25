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Çanakkale'de suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı (Çanakkale Haberleri)

Çanakkale'de suç örgütüne yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı.

Haberler - Çanakkale Haberleri Anadolu Ajansı 25.03.2022 - 14:02

Çanakkale'de suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle silahla yağma, nitelikli tehdit, kasten yaralama, hakaret ve mala zarar verme suçlarını işledikleri iddia edilen zanlılara yönelik soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı.

Eğlence sektöründe işletmecilik faaliyetlerini sürdüren kişiler üzerinde "yağma suçu" işledikleri de ileri sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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