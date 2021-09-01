Çanakkale'de yangın riski nedeniyle ormanlara giriş kısıtlaması uzatıldı

Çanakkale Haberleri - Anadolu Ajansı,

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre il genelinde 1-15 Eylül'de orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan, yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar ve düşük nem konularında meteorolojik şartların oluşmasının beklendiği belirtildi.

Bu nedenle ormanlık alanlara görevliler dışında giriş yasağının 16 Eylül'e uzatıldığı duyurulan açıklamada, "Vatandaşlarımızın, orman yangınına ya da kırsal alan yangınına sebebiyet verebilecek her türlü piknik ateşi, anız, atık ve çöplük ateşi yakmamaları, orman yangınlarına karşı gerekli hassasiyeti göstermeleri, ormanda ateş, duman ve şüpheli bir durum görüldüğünde ücretsiz 112 Acil Durum, 177 Alo Orman Yangın hatlarına ihbarda bulunmaları büyük önem taşımaktadır." ifadesine yer verildi. Daha önce alınan kararla Çanakkale'deki ormanlara giriş kısıtlaması 31 Temmuz'da başlamıştı.