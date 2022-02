Çanakkale'de yazılan destan özel hazırlanan takvim yapraklarında.

Çanakkale Haberleri - Anadolu Ajansı, Tarihin en kanlı çarpışmalarından biri olan ve dünya harp tarihine geçen Çanakkale Savaşları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan takvimde de en özel detaylarıyla anlatılıyor.



Alan başkanlığınca oluşturulan özel bir kurul tarafından hazırlanan masa takviminde, 107 yıl önce yaşanan savaşın detayları ve bilinmeyen yönleri de yer alıyor.



Her sayfasında ayrı bir günün anlatıldığı takvimde, o güne ait fotoğraflar, savaş anında yaşananlar kullanıcılara aktarılıyor.



Cephe gerisi bilgilerini de içeren takvim, kullanıcılar için özel bir arşiv niteliği taşıyor.



Özel olarak üretilen ve sınırlı sayıda basılan takvimin bu yıl kapağında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve askerlerinin fotoğrafının yer aldığı "Çanakkale 1915: Hatırla" teması öne çıkıyor.



Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale'de oluşan ruhu gelecek kuşaklara aktarmak ve bu ruhun, bu topraklar üzerinde her zaman var olduğunu hissettirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Yürüttükleri çalışmalardan birinin de Çanakkale Savaşları Takvimi olduğunu belirten Kaşdemir, şunları kaydetti:



"Çok özel bir ekiple, çok özel arşivlerle, çok büyük emeklerin ortaya konduğu bu takvim gerçekten çok beğenildi. Takvim, sahip olan, okuyan kişinin kendini bulduğu, duygulandığı, o günlere gittiği, bu toprakların nasıl vatan yapıldığını daha iyi düşündüğü, belki de tefekkür ettiği bir takvim haline geldi. Biz buna sadece bir takvim diyemeyiz. Çünkü bu takvim aynı zamanda bir kitap, hatıra, çok özel arşivlerin, fotoğrafların yer aldığı bir çalışmadır. Dolayısıyla hem masamızın üzerinde takvim işlevi görecek hem de bittikten sonra kitap halinde insanların kütüphanesinde, dolabında hatıra olarak gelecek günlerde tekrar okumak için saklanacak."



"Çalışma azmini daha da artırıyor"



İsmail Kaşdemir, bu türdeki çalışmaları yapmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Çanakkale Savaşları Takvimi birçok makamda yerini aldı. Her makama, çalışma ofisine gelen insanın o takvimi görünce daha çok motive olduğunu, daha çok çalışması gerektiğini hissettiğini biliyoruz. Bu takvim vatana ve millete olan çalışma azmini daha da artırıyor. Çanakkale'yi daha çok düşünmemizi ve anlamamızı sağlıyor." diye konuştu.



Takvim sayesinde Çanakkale'ye olan ilginin arttığını da gördüklerini anlatan Kaşdemir, "Takvimi gören, o yapraklarını okuyan, o olayları, kahramanlığı gören herkes Çanakkale'ye gelme, ziyaret etme ve Çanakkale ruhunu teneffüs etme isteğini kendinde buluyor. " ifadesini kullandı.