Çanakkale’de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti
29.09.2026 08:54
Troya Tüneli girişindeki kavşakta yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada araçta bulunan 3 köpek de telef oldu.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Troya Tüneli girişindeki kavşakta yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kavşaktan dönmeye çalıştığı sırada İzmir yönünde ilerleyen E.Ç. yönetimindeki Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu hayatını kaybetti.
Araçtaki 3 köpek de telef oldu.
Kazanın ardından yolda güvenlik önlemleri alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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