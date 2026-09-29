Çanakkale’de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada araçta bulunan 3 köpek de telef oldu.

Araçtaki 3 köpek de telef oldu.

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