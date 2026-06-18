Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
18.06.2026 14:01
Son Güncelleme: 18.06.2026 15:06
Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu bir saatte kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kiremitoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için 3 helikopter ve 2 uçak, 10 arazöz, 2 dozer ve yaklaşık 100 işçiyle çevre belediye itfaiyelerinin desteğiyle müdahaleye başlandı.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu bir saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.
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