Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu bir saatte kontrol altına alındı.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu bir saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangını kontrol altına almak için 3 helikopter ve 2 uçak, 10 arazöz, 2 dozer ve yaklaşık 100 işçiyle çevre belediye itfaiyelerinin desteğiyle müdahaleye başlandı.

Çanakkale 'nin Ezine ilçesine bağlı Kiremitoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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