Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında

Çanakkale 'nin Eceabat ilçesi Behramlı köyü yakınlarındaki Sarafin mevkisinde bulunan tarım arazisinde, saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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