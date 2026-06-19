Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
19.06.2026 11:27
Son Güncelleme: 19.06.2026 12:23
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Behramlı köyü yakınlarındaki Sarafin mevkisinde bulunan tarım arazisinde, saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyüp, yakındaki ormana sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 5 helikopter, 2 uçak, 2 itfaiye ve 23 arazözle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.
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