Emekli öğretmen, eşini öldürüp intihar etti
28.04.2026 00:05
Emekli öğretmen eşini pompalı tüfekle öldürüp intihar etti.
Çanakkale'de karısını öldüren emekli öğretmen, aynı silahla intihar etti.
Çanakkale'de Serpil Özlem Argüden (62) ile Ferruh Argüden (64) çiftinden haber alamayan yakınları evlerine gitti. Eve giren yakınları yatak odasında Argüden çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede emekli öğretmen Ferruh Argüden’in pompalı tüfekle önce eşi Serpil Özlem Argüden’i göğsünden vurarak öldürdüğü, daha sonra ise aynı silahla intihar ettiği belirlendi.
Çiftin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
