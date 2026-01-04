Fırtına ağacı kökünden söktü

04.01.2026 16:40

Fırtına ağacı kökünden söktü
IHA

İHA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bir ağaç evin çatısına devrildi.

Çanakkale genelinde lodos fırtınası iki gündür etkisini sürdürüyor. 

 

Lodos fırtınası nedeniyle Gelibolu ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde bir evin bahçesinde yer alan ağaç rüzgarın şiddetiyle kökünden söküldü. 

 

Evin önüne yıkılan ağaç çatıda maddi hasara yol açtı.

