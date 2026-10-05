Freni boşalan tanker ışıkta bekleyen 4 otomobile çarptı. 4 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Lapseki ilçesi Umubey beldesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 23 FL 423 plakalı tankerin iddiaya göre freni boşaldı.

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