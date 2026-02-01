Göçmen kaçakçısına operasyon, 8 kişi yakalandı
01.02.2026 16:55
Çanakkale'de kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Sahil Güvenlik Ekipleri 8 kişiyi yakaladı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içerisinde 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri lastik bot içerisinde yer alan 7 kaçak ve 1 göçmen kaçakçısını tespit etti.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan botta 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yakalanan kaçaklar sahil güvenlik botuna alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçısı hakkında işlemler sürüyor
