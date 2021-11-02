Gökçeada feribot hattında 2 sefer iptal edildi (Çanakkale Haberleri)

Kabatepe ile Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan iki feribot seferi, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Haberler - Çanakkale Haberleri Anadolu Ajansı 02.11.2021 - 12:37

Gökçeada feribot hattında 2 sefer iptal edildi

Haberleri - Anadolu Ajansı, Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasındaki iki seferin iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 17.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 19.00'da yapılması planlanan tarifeli seferler geçici olarak iptal edildi.

Diğer seferlerde aksama bulunmuyor.


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