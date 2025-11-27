İstanbul'a giden gezi otobüsü yandı

Olay sabah 08:00 sularında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi tüneli yakınlarında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre Çanakkale'nin Lapseki İlçesindeki Plevne Ortaokulu'ndan İstanbul'a gezi için yola çıkan içinde 39 öğrenci, 6 öğretmen ve 2 rehberin bulunduğu tur otobüsü motor bölümünden yanmaya başladı.

Yolcular son anda araçtan tahliye edildi.

Otobüsün idaresindeki A.K. yangını fark edince aracı emniyet şeridine çekti.

raçtaki yolcular hızla tahliye edilerek güvenli bir alana toplanıldığı anda otobüs alev alev yanmaya başladı.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Otobüsteki yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Öğrenciler başka bir otobüsle yolculuğa devam ettiler.

Yangın nedeniyle otoyolda güvenlik önlemleri alındı. Yanan otobüs trafikten kaldırıldı ve trfaik normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.