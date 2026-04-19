İstanbul'da geçen sene bir kere görüldü, şimdi Çanakkale'de

Sahil kıyılarında görülen Büyük Cılıbıt kuşları, kısa ve kalın gagalarıyla, büyük kafalarına eşlik eden büyük gözleriyle biliniyor. Bu kuşlar, oldukça karakteristik olan “izle, koş, kap!” tekniğiyle besleniyor.

Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında sıkça rastlanan ince ve uzun bacaklı orta boylu bu yağmur kuşu, Türkiye'de özellikle İç Anadolu'nun tuzlu bozkırlarında yerel ve nadir bir “yaz ziyaretçisi” olarak gözleniyor.

Marmara Bölgesi özeline bakıldığında; bu türün Trakya'daki illerin hiçbirinde kaydı yok.

Çok fazla kuş gözlemcisinin aktif olduğu İstanbul'da bile geçen sene görülen bir kuş hariç başka kayıt yok.

Kuş gözlemcisi Murat Uyman, objektifine yakalanan Büyük Cılıbıt kuşu hakkında şunları söyledi:

"13 Nisan günü kuş gözlemi amacıyla Kumkale Deltasına gittim. Türü ilk gördüğümde, Çanakkale 'de hem üreyen hem de kışlayan, yerli bir türümüz olan Akça Cılıbıt sürüsü ile birlikte hareket ettiğini gözlemledim.

“HEMEN TANIMLADIM”

Akça Cılıbıt, Büyük Cılıbıt'tan daha küçük bir kıyı kuşu olduğundan aralarındaki bu büyüklük farkı hemen dikkatimi çekti ve türü Büyük Cılıbıt olarak hemen tanımladım.

Çanakkale için ilk kayıt olduğunu bildiğimden görsel kanıt ile kesin tanım elde edebilmek için mümkün olduğunca türe rahatsızlık vermeden ve varlığımla strese sokmadan fotoğraf almaya çalıştım.

Fotoğraflarda görülen kuşa ait özellikler gözlem anındaki düşüncemi doğruladı. Böylelikle Büyük Cılıbıt ile Çanakkale'mizde görülen kuş türü sayısını 332 türe taşımış oldum.

En büyük temennim, Çanakkale'de, ülkemizde ve tüm dünyada kuş gözlemci sayısının artması ve bu sayede doğa ile derin bir bağ kurma şansı bulan insanlarda doğa koruma ve diğer canlıların yaşam hakkına saygı duyma konusunda farkındalık ve ortak bir bilinç oluşması."