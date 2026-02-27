Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi

Bilim insanları, Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfetti. Dikkat çeken çalışma, dünya basınında da kendine yer buldu.

Bu yeni böcek türünün ayrıntılı bir şekilde tanımlandığı makale dünyanın önemli hayvansal taksonomi dergilerinden ZOOTAXA'da yayımlandı.

