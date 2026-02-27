Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi
27.02.2026 15:17
IHA
Kaz Dağları'nda keşfedilen böcek türüne ''Aphisdardanelliensis'' adı verildi.
Bilim insanları, Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfetti. Dikkat çeken çalışma, dünya basınında da kendine yer buldu.
