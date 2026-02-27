Ramazan imsakiyesi banner
Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi

27.02.2026 15:17

Kaz Dağları'nda keşfedilen böcek türüne ''Aphisdardanelliensis'' adı verildi.

Bilim insanları, Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfetti. Dikkat çeken çalışma, dünya basınında da kendine yer buldu.

Çanakkale'nin Bayramiç sınırları içerisindeki Kaz Dağları'nın Güvercinkaya bölgesinde yürütülen arazi çalışmaları sırasında bölgedeki 'Valeriana alliariifolia' bitkisi üzerinde beslenen yeni bir böcek türü ortaya çıkarıldı. 

Keşfedilen yeni böcek türüne Çanakkale Boğazı'nın eski çağlardaki adı olan Dardanelles'e ithafen 'Aphisdardanelliensis' ismi verildi.

 

Bu yeni böcek türünün ayrıntılı bir şekilde tanımlandığı makale dünyanın önemli hayvansal taksonomi dergilerinden ZOOTAXA'da yayımlandı.

