Komşu dairedeki ilaçlama hayatlarını kararttı. Çocuk öldü, anne yoğun bakımda

Çanakkale ’nin Barbaros Mahallesi’nde, komşu dairede yapılan böcek ilaçlamanın ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı hayatını kaybetti. Annesi Sevda Çanlı’nın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

İddiaya göre Uğun Çanlı, dün akşam evine geldiğinde eşi Sevda ile oğlu Yusuf Talha’yı baygın halde buldu. Anne ve oğul, Uğun Çanlı tarafından kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen anne ve çocukta zehirlenme bulguları tespit edildi.

Durumu ağırlaşan Yusuf Talha, hava ambulansıyla İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak 9 yaşındaki çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden annenin sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, ilaçlama yapılan evin sahibi ile ilaçlama firmasının görevlisi gözaltına alındı.